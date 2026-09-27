(soft) power

Orbán scommette su Trump: così riparte la galassia dei think tank orbaniani

Francesca De Benedetti
27 settembre 2026 • 23:50
Segui Domani su Google

Il nuovo premier ha costretto gli istituti come Mcc a chiudere, ma l’avamposto di Bruxelles rinasce con nuovo nome. Intanto il Danube Institute si rilancia dagli States: la macchina di soft power orbaniana si rigenera e punta sugli Usa. Attenzione al finale a sorpresa: pure Magyar ha canali con Washington

In questa storia di ideologia e potere il finale non è quello che sembra. Si potrebbe pensare che con la sconfitta elettorale di Viktor Orbán e la scelta del suo successore, Péter Magyar, di stroncare la macchina di soft power orbaniana, la parola “fine” – o un cartellone con scritto «chiuso» – campeggi sopra ai portoni del Danube Institute o delle varie sedi (ungheresi e non) del Mathias Corvinus Collegium (Mcc). La storia ufficiale è in effetti questa: con l’estate i vari think tank orbaniani

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 