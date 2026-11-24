Nel 2025 Domani rivelò l’acquisto dell’immobile di lusso da parte della cerchia orbaniana. Ma all’epoca l’Ungheria non ottemperava agli obblighi di trasparenza imposti dall’Ue. Ora che il nuovo governo Magyar si adegua alle norme anti riciclaggio, ulteriori documenti dimostrano che dietro l’acquisto c’è Árpád Habony, storico consigliere dell’autocrate
Quando ancora in Ungheria aveva tutto il potere, il campione dell’illiberalismo ungherese Viktor Orbán ai giornalisti mandò a dire che «partono le azioni legali! La stampa delle fake news si è inventata che avrei anche una villa italiana». Si riferiva al terremoto scatenato dallo scoop di Domani: a maggio 2025 avevamo rivelato come una lussuosa villa sul lago di Varese, poco distante dalla Svizzera, fosse stata acquistata dalla cerchia orbaniana. Il caso della «villa di Varese» aveva generato di