l’azienda fondata da peter thiel

Difesa, ministeri, intelligence: tutti gli affari di Palantir in Europa

Francesca De Benedetti e Stefano Vergine
15 ottobre 2026 • 06:00
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L’inchiesta realizzata da Domani coi partner giornalistici internazionali ricostruisce che almeno 11 governi europei – tra i quali l’Italia – si sono affidati alla controversa azienda. Dalla mappatura inedita emergono contratti per almeno 1,4 miliardi, con un tassello italiano da 6,2 milioni

Almeno undici governi europei – Italia compresa – hanno fatto ricorso a Palantir, l’azienda cofondata da Peter Thiel e Alex Karp (uno presidente del cda, l’altro amministratore delegato). Il valore totale dei contratti stipulati finora è di almeno 1,4 miliardi di euro. È quanto emerge dall’inchiesta guidata dalla piattaforma di giornalismo investigativo Follow the Money e realizzata da Domani coi partner internazionali Der Standard, De Tijd, Børsen, Delfi Meedia, El País, Helsingin Sanomat, Télé

Francesca De Benedetti e Stefano Vergine
Francesca De Benedetti e Stefano Vergine
Francesca De Benedetti e Stefano Vergine

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 