Difesa, ministeri, intelligence: tutti gli affari di Palantir in Europa

L’inchiesta realizzata da Domani coi partner giornalistici internazionali ricostruisce che almeno 11 governi europei – tra i quali l’Italia – si sono affidati alla controversa azienda. Dalla mappatura inedita emergono contratti per almeno 1,4 miliardi, con un tassello italiano da 6,2 milioni
Almeno undici governi europei – Italia compresa – hanno fatto ricorso a Palantir, l’azienda cofondata da Peter Thiel e Alex Karp (uno presidente del cda, l’altro amministratore delegato). Il valore totale dei contratti stipulati finora è di almeno 1,4 miliardi di euro. È quanto emerge dall’inchiesta guidata dalla piattaforma di giornalismo investigativo Follow the Money e realizzata da Domani coi partner internazionali Der Standard, De Tijd, Børsen, Delfi Meedia, El País, Helsingin Sanomat, Télé