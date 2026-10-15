Difesa, ministeri, intelligence: tutti gli affari di Palantir in Europa

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Almeno undici governi europei – Italia compresa – hanno fatto ricorso a Palantir, l’azienda cofondata da Peter Thiel e Alex Karp (uno presidente del cda, l’altro amministratore delegato). Il valore totale dei contratti stipulati finora è di almeno 1,4 miliardi di euro. È quanto emerge dall’inchiesta guidata dalla piattaforma di giornalismo investigativo Follow the Money e realizzata da Domani coi partner internazionali Der Standard, De Tijd, Børsen, Delfi Meedia, El País, Helsingin Sanomat, Télé