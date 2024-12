Il tribunale di Avignone ha dato il massimo della pena possibile a Dominique Pelicot, che per nove anni ha drogato la moglie somministrandole di nascosto un farmaco per l’ansia, il Temesta, poi l’ha fatta stuprare da uomini reclutati su una chat online. Sono in tutto 51 gli imputati nel processo

Vent’anni di carcere per Dominique Pelicot, il massimo della pena possibile in Francia. È la sentenza, arrivata poco fa, del processo iniziato il 2 settembre presso il tribunale di Avignone. Insieme a Dominique, i giudici hanno condannato in totale 47 uomini per aver stuprato Gisèle Pelicot, altri due per tentato stupro e due per aggressione sessuale. Il marito (oggi ex) di Gisèle, Dominique, per nove anni ha drogato la moglie somministrandole di nascosto un farmaco per l’ansia, il Temesta, poi l’ha fatta stuprare da uomini reclutati su una chat online oggi chiusa mentre lui riprendeva tutto con una videocamera. Gli atti del processo della polizia giudiziaria parlano di 72 uomini per 92 stupri commessi tra il 2011 e il 2020, ma gli investigatori sono riusciti a identificare “solo” 50 uomini.

Gisèle oggi è entrata in tribunale verso le 9.10, circa mezz’ora prima dell’inizio dell’udienza e, come sempre, è stata accolta da applausi e cartelloni di sostegno. «Justice pour Gisèle Pelicot», recita un cartello tenuto da un uomo in mezzo alla folla, mentre dall’altro lato della strada, appeso alle mura della città vecchia, si legge un grande «merci Gisèle».

“Monsieur tout-le-monde”

In tribunale questa mattina ci sono 51 “monsieur tout-le-monde”, uomini comuni. Hanno tra i 27 e i 74 anni, tra loro ci sono falegnami, camionisti, un infermiere, un giornalista, un esperto informatico. Nonostante alcuni avessero precedenti penali, non tutti incarnano lo stereotipo del delinquente poco raccomandabile.

Qualcuno ha figli, una moglie, una fidanzata, molti di loro sono – o meglio, erano – persone insospettabili, uomini normali con lavori normali e famiglie normali. Molte mogli hanno ammesso di non avere idea che il compagno potesse fare una cosa simile e Gisèle per prima ha detto che Dominique era un padre e un nonno affettuoso, la persona con cui pensava avrebbe passato il resto della vita. Eppure, sono proprio quegli insospettabili ad aver violentato una donna visibilmente incosciente in casa sua.

Nei soli dintorni di Mazan, dove i Pelicot abitavano, Dominique è riuscito a trovare una settantina di uomini pronti a mettere in pausa la propria giornata, arrivare a casa Pelicot, abusare di una donna inerme per poi rivestirsi e tornare alla propria vita. E ad alcuni una volta non è bastata: un uomo è tornato sei volte.

Nonostante Gisèle fosse visibilmente incosciente, nonostante non avesse mai dimostrato o affermato di essere consenziente, molti degli uomini che hanno preso parte al processo hanno detto di ritenersi innocenti, che quello non era uno stupro. Ad alcuni è bastato avere il via libera del marito, altri hanno pensato che lei stesse dormendo o fosse stanca o che si trattasse di un gioco erotico. Qualcuno durante le udienze ha chiesto scusa a Gisèle, ma nessuno in nove anni di abusi ha segnalato alle forze dell’ordine le violenze che quella donna stava subendo.

Il ruolo di Gisèle

La storia di Gisèle Pelicot è straordinaria per il numero elevato di persone che ha abusato di lei e perché, al contrario di come spesso accade, esistono prove video che dimostrano come si sono svolti gli stupri. Ma soprattutto per la determinazione che Gisèle ha avuto nel voler mostrare che «la vergogna deve cambiare campo» perché, come ha detto fin da subito, non è lei a doversi vergognare di ciò che ha subito.

La decisione di tenere un processo a porte aperte ha permesso a tante persone anche fuori dalla Francia di conoscere questa vicenda da vicino e, di conseguenza, di mostrare sostegno prima e dopo ogni udienza. Gran parte della città si è unita a Gisèle, aspettandola fuori dal tribunale, applaudendola, organizzando manifestazioni in tutto il paese, riempiendo Avignone di manifesti.

Inoltre, l’affaire de Mazan ha permesso di fare luce sulla questione della sottomissione chimica, cioè la somministrazione di sostanze alteranti a una persona senza il suo consenso al fine – in questo caso – di violentarla. La sottomissione chimica non si limita a quella che comunemente viene chiamata “droga dello stupro” spesso somministrata da sconosciuti nei bicchieri in discoteca, ma riguarda anche le droghe usate per esercitare il controllo sul proprio partner. Il processo Pelicot è stato uno spartiacque nella consapevolezza su questo tema, tanto che l’ex primo ministro francese Michel Jean Barnier ha detto che «c’è un prima e un dopo Mazan».

Dal 2 settembre, infatti, qualcosa è già cambiato: il governo ha deciso che in farmacia sarebbero stati venduti e rimborsati kit in grado di rilevare se si è state drogate. È una misura sperimentale che però dimostra la nascita della consapevolezza del problema. Un ruolo da protagonista in questo discorso è rivestito da Caroline Darian, figlia di Gisèle e Dominique, che ha fondato l’associazione M’endors pas (non sedarmi, ndr) e ha scritto un libro che uscirà in Italia a metà febbraio.

Merci Gisèle

Le decisioni di Gisèle, oltre ad aver aperto un dibattito sulla sottomissione chimica, hanno dato vita a manifestazioni in tutta la Francia, portando anche alcuni gruppi femministi a formare una coalizione per costruire una «legge integrale» contro la violenza sessuale. Ma soprattutto il caso Pelicot ha messo in luce che, come ha detto uno dei due avvocati della signora Pelicot durante un’udienza, «il profilo dello stupratore non esiste».

Quindi «merci Gisèle» per aver contribuito a smontare la retorica dello stupratore come mostro, come malato, come pazzo. Perché dietro la sbarra in questi mesi ci sono stati padri, fidanzati, mariti ed ex mariti, falegnami, giornalisti, infermieri, pensionati, giovani, anziani, proprio quei “monsieur tout-le-monde” di cui nessuno prima avrebbe mai sospettato.

© Riproduzione riservata