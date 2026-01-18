Perché l’erbivora Ue può resistere ai carnivori

true false

Nel 1945 il continente era a terra; 80 anni dopo è risorto. Le superpotenze di ieri e di oggi sono invidiose e rancorose verso questa Europa rinata. Occorre creare una grande coalizione di “erbivori” per resistere al modello della forza imposto dalle potenze “carnivore”

Parlare d’Europa significa iniziare dal 1945. Il continente era a terra, la Germania distrutta; la Francia tenuta in piedi solo dalla volontà di un uomo, Charles De Gaulle; l’Italia in equilibrio instabile tra est e ovest; la Gran Bretagna impoverita in procinto di perdere il suo impero; il resto del continente con frontiere cambiate e masse di profughi. Usa e Urss avevano in mano il destino degli europei. Ottanta anni dopo l’Europa si è arricchita divenendo il continente in cui si vive meglio a