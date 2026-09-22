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Segnali al Ppe, elogi al «pragmatismo»: Meloni spinge per integrare Le Pen in Ue

Francesca De Benedetti
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22 settembre 2026 • 20:43

L’occasione fa l’uomo «pontiere»: Procaccini, il capogruppo meloniano dei Conservatori in Ue, insiste anche pubblicamente perché i Popolari dialoghino col Rassemblement National come hanno già fatto coi Fratelli d’Italia. Del resto Le Pen ha un credito politico da riscuotere con la Cdu

Non è un caso che Nicola Procaccini, il capogruppo meloniano dei Conservatori in Europarlamento, abbia scelto questa fase, e il bollettino più letto dalla bolla brussellese, per esternare una strategia in realtà già ricostruita da tempo su questo giornale: dopo Fratelli d’Italia, che già dal 2021 ha fatto da cavallo di Troia dell’estrema destra in Ue, anche il Rassemblement National si muove sulla scia meloniana e punta a dialogare coi Popolari. È quel che Procaccini esprime così al Playbook Bru

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 