Processo di Lesbo, l’attivista Binder: «Hanno processato la solidarietà, sono stati sconfitti»

La corte ha assolto i 24 attivisti sotto processo a Lesbo per il loro sostegno ai migranti in transito. Tra loro Binder: «Processi così hanno un impatto su tutta la società»

L’assoluzione di tutti gli attivisti decisa giovedì dalla corte di appello di Lesbo, in Grecia, in quello che viene considerato il più grande processo di criminalizzazione della solidarietà, porta sì sollievo per non dover scontare vent’anni di carcere, ma anche frustrazione. Così Sean Binder, attivista irlandese e soccorritore volontario, oggi avvocato, commenta la sentenza che dopo quasi otto anni lo ha liberato dal giogo del processo e da accuse gravissime come appartenenza a un’organizzazion