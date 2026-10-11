Subbugli europei

In lotta per la pace e per la dignità: la coscienza delle piazze europee

Gigi Riva
11 ottobre 2026 • 23:00
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La più ideologica è a Berlino, quella pragmatica a Parigi, la più emotiva a Madrid. Le proteste che infiammano il continente scaturiscono da questioni che riguardano anche l’Italia. Il nostro Belpaese è la Bella addormentata

La più ideologica di tutte è la piazza tedesca. Lo slogan principale dei giovani che hanno invaso gli spazi pubblici è: «Noi non parteciperemo alle vostre guerre». Protestano contro l’ipotesi della leva obbligatoria. Temono che il governo la stia reintroducendo e segnalano le visite mediche per l’idoneità fisica a cui sarebbero stati costretti alcuni dei nati nel 2008, cioè i diciottenni. Non c’è nessun provvedimento del genere ancora in vigore, dunque si tratta di manifestazioni di contrarietà

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).