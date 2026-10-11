In lotta per la pace e per la dignità: la coscienza delle piazze europee

La più ideologica è a Berlino, quella pragmatica a Parigi, la più emotiva a Madrid. Le proteste che infiammano il continente scaturiscono da questioni che riguardano anche l’Italia. Il nostro Belpaese è la Bella addormentata

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La più ideologica di tutte è la piazza tedesca. Lo slogan principale dei giovani che hanno invaso gli spazi pubblici è: «Noi non parteciperemo alle vostre guerre». Protestano contro l’ipotesi della leva obbligatoria. Temono che il governo la stia reintroducendo e segnalano le visite mediche per l’idoneità fisica a cui sarebbero stati costretti alcuni dei nati nel 2008, cioè i diciottenni. Non c’è nessun provvedimento del genere ancora in vigore, dunque si tratta di manifestazioni di contrarietà