L’ex presidente della Generalitat catalana, promotore del referendum per l’autonomia, è tornato in Spagna dopo sette anni dalla sua fuga. Ha espresso il desiderio di partecipare alla seduta inaugurale del parlamento dove si è recato scortato dai suoi sostenitori

Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat catalana, è ritornato in Spagna dopo 7 anni dalla sua fuga. Il leader indipendentista è riuscito, senza essere arrestato, ad arrivare a Barcellona e a raggiungere il Passeig de Lluís Companys dove il suo partito indipendentista Junts ha organizzato una manifestazione di benvenuto. Puigdemont ha attraversato la folla dei suoi sostenitori scesi in piazza.

«Oggi sono qui per ricordare che siamo ancora qui» ha detto una volta presa la parola, «non abbiamo diritto a rinunciare, perché il diritto all'autodeterminazione è dei popoli» ha detto. «Sono sette anni che ci perseguitano per aver voluto ascoltare la voce del popolo catalano, sono anni che è iniziata una durissima repressione» ha detto Puigdemont. «Hanno trasformato l'essere catalano in qualcosa di sospetto».

Poi, i suoi sostenitori lo hanno scortato verso il parlamento: Puigdemont ha espresso la volontà di partecipare oggi alla sessione d'investitura in cui si prevede l'elezione del socialista Salvador Illa come nuovo governatore.

