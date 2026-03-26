Regolamento sui rimpatri, sì dell’Europarlamento: «L’Ue come Minneapolis»

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L’Unione europea come Minneapolis. È lo scenario possibile secondo molti dopo l’approvazione da parte della plenaria del parlamento Ue del mandato negoziale sul regolamento rimpatri. L’Eurocamera ha fissato la sua posizione ufficiale nei triloghi con il Consiglio Ue e la Commissione. L’esito è frutto di una nuova maggioranza, suggellata sulle politiche migratorie, che ha spaccato quella che sostiene l’esecutivo di Ursula von der Leyen: tra i 389 sì, il partito popolare, che ha trovato un’intesa