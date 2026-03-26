Verso l’approvazione ufficiale

Regolamento sui rimpatri, sì dell’Europarlamento: «L’Ue come Minneapolis»

Marika Ikonomu
26 marzo 2026 • 20:22

È arrivato il sì del parlamento Ue al mandato negoziale sul regolamento rimpatri. Già iniziati i triloghi. Ecr: «Inizia l’era delle deportazioni». Strada (Pd): «Inaccettabile. Ricorda i tempi più bui del Novecento»

L’Unione europea come Minneapolis. È lo scenario possibile secondo molti dopo l’approvazione da parte della plenaria del parlamento Ue del mandato negoziale sul regolamento rimpatri. L’Eurocamera ha fissato la sua posizione ufficiale nei triloghi con il Consiglio Ue e la Commissione. L’esito è frutto di una nuova maggioranza, suggellata sulle politiche migratorie, che ha spaccato quella che sostiene l’esecutivo di Ursula von der Leyen: tra i 389 sì, il partito popolare, che ha trovato un’intesa

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Marika Ikonomu
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Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali