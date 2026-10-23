storia e politica nel dopo orbán

L’Ungheria ricorda il 1956 settant’anni dopo. E Magyar si riprende la memoria nazionale

Francesca De Benedetti
23 ottobre 2026 • 20:38Aggiornato, 23 ottobre 2026 • 21:03
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Da quando è stato eletto, il nuovo premier aveva in mente l’anniversario. La prima scommessa – attrarre un parterre di grandi leader internazionali – è un mezzo flop. Funziona meglio il tentativo di strappare a Orbán il campo dell’orgoglio nazionalista

«Questa è la nostra patria e siamo capaci di tutto per essa: non rinunceremo mai alla libertà che abbiamo conquistato. Gratitudine agli eroi del 1956, lunga vita a un’Ungheria libera, democratica e ora veramente indipendente!». È dal giorno in cui Péter Magyar ha vinto le elezioni ungheresi – il 12 aprile – che il nuovo premier ungherese, il primo dopo 16 anni di autocrazia di Viktor Orbán, ha in mente e sulla punta della lingua a ogni occasione il 23 ottobre 2026. Il settantesimo anniversario d

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 