Schengen, Cpr e finanziamenti ai regimi. Migranti, ecco l’Ue formato fortezza

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Quello che è accaduto a Ceuta, l’exclave spagnola in nord Africa, per il commissario per gli Affari interni e la Migrazione Magnus Brunner è stato, lo ha ribadito su X, un «banco di prova per la sicurezza delle nostre frontiere esterne. Abbiamo ripristinato il controllo perché abbiamo agito insieme». La solidarietà tra gli Stati membri è uno dei principi fondanti dell’Unione. Principi che però spesso – per i governi – funzionano solo in un senso, e non è quello della reciprocità. La solidarietà