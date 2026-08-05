il pilastro dell’unione della libera circolazione è messo in discussione

Schengen, Cpr e finanziamenti ai regimi. Migranti, ecco l’Ue formato fortezza

Marika Ikonomu
Segui Domani su Google
05 agosto 2026 • 21:03

«La libertà di circolazione è forse la più importante realizzazione dell’Unione», commenta Adinolfi, docente di diritto dell’Ue. Nonostante i tentativi fallimentari in Albania e Ruanda, le istituzioni comunitarie continuano sulla via dell’esternalizzazione

Quello che è accaduto a Ceuta, l’exclave spagnola in nord Africa, per il commissario per gli Affari interni e la Migrazione Magnus Brunner è stato, lo ha ribadito su X, un «banco di prova per la sicurezza delle nostre frontiere esterne. Abbiamo ripristinato il controllo perché abbiamo agito insieme». La solidarietà tra gli Stati membri è uno dei principi fondanti dell’Unione. Principi che però spesso – per i governi – funzionano solo in un senso, e non è quello della reciprocità. La solidarietà

Marika Ikonomu
Marika Ikonomu
Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali