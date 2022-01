Molti, non solo a Berlino, hanno atteso con grande curiosità il viaggio del ministro degli Esteri Annalena Baerbock a Kiev e Mosca una decina di giorni fa. L’interesse per la visita, però, era legato alla retorica di Baerbock, che da ex candidata alla cancelleria per i Verdi si è ritrovata a dover difendere una linea politica lontana dalle convinzioni del suo partito. Se infatti su molti dossier la coalizione semaforo composta da socialdemocratici, liberali e verdi rivendica con orgoglio un mutamento radicale rispetto ai governi precedenti, quasi nulla è stato fatto rispetto ai rapporti con la Russia.

Se su molti dossier la coalizione semaforo (composta da socialdemocratici, liberali e verdi) si fregia infatti di aver posto le basi per un mutamento radicale rispetto ai governi precedenti, quasi nulla è stato fatto per alterare la politica nei confronti della Russia.

In quasi tutti gli ambiti della relazione bilaterale, dal gasdotto Nord Stream 2 fino alle recenti tensioni militari, sembra aver prevalso la politica di appeasement del Spd del cancelliere Olaf Scholz, tanto osteggiata da Verdi e Fdp nel loro periodo all’opposizione. L’estrema conseguenza è che, in caso di un’effettiva invasione russa dell’Ucraina, la Germania potrebbe opporsi all’imposizione di sanzioni dure nei confronti di Mosca, così come ha osteggiato il trasferimento di vecchie armi di produzione tedesca che l’Estonia avrebbe voluto cedere a Kiev.

Un conflitto generazionale

La vittoria della linea morbida, almeno finora, non era scontata. Nel 2018, quando i socialdemocratici dovevano scegliere fra le proprie fila chi avrebbe occupato il ministero degli Esteri, l’allora vicecancelliere Scholz sostenne la nomina (vittoriosa) di Heiko Maas, scelto apposta per la sua posizione più rigida nei confronti di Mosca.

Allora come oggi, la frattura fra chi sostiene la linea del dialogo incondizionato e chi vorrebbe condannare la malafede del Cremlino si riduce soprattutto a un conflitto generazionale.

Nelle ultime settimane il dissidio è diventato ancora più evidente grazie ai timidi tentativi di alcuni politici socialdemocratici di smarcarsi dalla linea ufficiale del partito: Nils Schmid, portavoce del gruppo parlamentare per gli affari esteri, ha pubblicamente insistito affinché Europa e Stati Uniti considerino l’opzione di espellere la Russia dal sistema di intermediazione bancaria Swift.

Michael Roth, presidente della commissione Esteri al Bundestag, gli ha fatto eco aggiungendo che Berlino dovrebbe utilizzare Nord Stream 2 come «strumento di pressione» contro Mosca.

I due politici, rispettivamente di 49 e 51 anni, sono però una minoranza in un partito in cui molte delle posizioni apicali sono occupate da ultrasessantenni. Per i più anziani, entrati in politica durante la fase più calda della guerra fredda, qualsiasi tipo di sanzione metterebbe a repentaglio il dialogo fra Berlino e Mosca.

Uno dei leader della sinistra del partito, Ralf Stegner, è uno di quelli che attualmente criticano di più i «toni guerrafondai» dei commentatori politici tedeschi, mentre il capogruppo Spd al Bundestag, Ralf Mützenich, ha più volte spiegato «di comprendere l’allarme di Mosca» per il comportamento della Nato.

Il dibattito interno al partito del cancelliere non va sottovalutato. Fonti vicine ai team negoziali per l’accordo di coalizione spiegano che liberali e Verdi si erano inizialmente dimostrati ancora più inflessibili nella loro opposizione a qualsivoglia concessione a Mosca.

In particolare, ha pesato fortemente sui negoziati la contesa sul gasdotto che collega Russia e Germania Nord Stream 2 (Ns2). I due partner junior considerano il progetto un nonsense ambientale che permetterà alla Russia di invadere l’Ucraina senza mettere a repentaglio l’export di metano verso l’Ue, mentre la Spd ha fino ad oggi strenuamente difeso il progetto, soprattutto per i benefici economici che Ns2 porterà in Mecklenburg-Vorpommern, il Land governato dalla socialdemocratica Manuela Schwesig.

Finché la Spd rimarrà divisa su tali temi, la leadership del partito cercherà di escludere a priori contromisure che possano rompere l’armonia fra correnti instauratosi un anno e mezzo fa. Allo stesso tempo, è altamente improbabile che i partner mettano a repentaglio la fragile coalizione finché avranno mano libera nelle loro tematiche di riferimento, due su tutte la transizione ecologica e la digitalizzazione.

