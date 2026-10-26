Lezioni da Belgrado per il “campo largo”

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In nome di libertà, democrazia e interesse pubblico, un enorme movimento di studenti ha spodestato il regime nazionalista e autoritario che dal 2012 governava la Serbia. Hanno preso la maggioranza assoluta, e spinto la partecipazione al voto al massimo storico, perché avevano risposte credibili a domande diffuse. Qui c’è una lezione per l’Italia: ci sono risposte credibili?

Una brigata di falsi invalidi e grandi predatori di risorse pubbliche: quattro anni fa usai questa caricatura per descrivere la maggioranza che si avviava a governare l’Italia. Mi hanno poi smentito, perché ai condoni e al clientelismo si sono aggiunti i decreti sicurezza: banda di fascisti sarebbe stata caricatura migliore. Gente simile – con tutte le differenze che separano una democrazia prospera e consolidata da una giovane, fragile e relativamente povera – è appena stata spodestata in Serbi