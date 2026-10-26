Spodestato Vučić

Lezioni da Belgrado per il “campo largo”

Andrea Lorenzo Capussela
Andrea Lorenzo Capussela
Andrea Lorenzo Capusselaeconomista
26 ottobre 2026 • 19:06
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In nome di libertà, democrazia e interesse pubblico, un enorme movimento di studenti ha spodestato il regime nazionalista e autoritario che dal 2012 governava la Serbia. Hanno preso la maggioranza assoluta, e spinto la partecipazione al voto al massimo storico, perché avevano risposte credibili a domande diffuse. Qui c’è una lezione per l’Italia: ci sono risposte credibili?

Una brigata di falsi invalidi e grandi predatori di risorse pubbliche: quattro anni fa usai questa caricatura per descrivere la maggioranza che si avviava a governare l’Italia. Mi hanno poi smentito, perché ai condoni e al clientelismo si sono aggiunti i decreti sicurezza: banda di fascisti sarebbe stata caricatura migliore. Gente simile – con tutte le differenze che separano una democrazia prospera e consolidata da una giovane, fragile e relativamente povera – è appena stata spodestata in Serbi

Andrea Lorenzo Capussela
Andrea Lorenzo Capussela
Andrea Lorenzo Capusselaeconomista

Autore di The Republic of Innovation, Polity, 2025, Declino Italia, Einaudi, 2021, The Political Economy of Italys Decline, Oxford University Press, 2018 (ed. it. Declino. Una storia italiana, Luiss University Press, 2019), e State-Building in Kosovo, Bloomsbury, 2015.

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