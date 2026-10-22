Il voto in Serbia visto dal Kosovo, il ministro Sveçla: «Chiunque vinca, non c’è da sognare»

Il ministro dell’Interno kosovaro Xhelal Sveçla ha iniziato la lotta politica proprio da studente, con Kurti. E critica apertamente Vučić, che «ha ingannato l’Occidente». Ma il movimento degli studenti serbi «contiene di tutto, anche l’estrema destra», e considera il Kosovo parte della Serbia: «Da loro non mi aspetto un grande cambiamento»