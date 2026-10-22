l’intervista

Il voto in Serbia visto dal Kosovo, il ministro Sveçla: «Chiunque vinca, non c’è da sognare»

Francesca De Benedetti
22 ottobre 2026 • 21:16
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( Xhelal Sveçla assieme al primo ministro Kurti, alla sua sinistra Courtesy of Xhelal Sveçla)
( Xhelal Sveçla assieme al primo ministro Kurti, alla sua sinistra Courtesy of Xhelal Sveçla)
( Xhelal Sveçla assieme al primo ministro Kurti, alla sua sinistra Courtesy of Xhelal Sveçla)

Il ministro dell’Interno kosovaro Xhelal Sveçla ha iniziato la lotta politica proprio da studente, con Kurti. E critica apertamente Vučić, che «ha ingannato l’Occidente». Ma il movimento degli studenti serbi «contiene di tutto, anche l’estrema destra», e considera il Kosovo parte della Serbia: «Da loro non mi aspetto un grande cambiamento»

«Sin dall’inizio Aleksandar Vučić ha preso in giro l’Occidente», dice il ministro dell’Interno del Kosovo, Xhelal Sveçla. Che però non si fa troppe illusioni neppure in caso di vittoria della lista degli studenti: «Chiunque vinca, non mi aspetto enormi cambiamenti in Serbia». Per capire lo sguardo disincantato di Pristina sulla domenica elettorale di Belgrado bisogna aver presente la presa di posizione degli studenti serbi sul Kosovo, che è tutta un programma già dal titolo: “Memorandum sul Koso

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 