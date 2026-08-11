La Spagna di nuovo contro il governo: «L’Italia ha usato Ceuta per fini elettorali»

Madrid torna ad attaccare Meloni: «Nessuna solidarietà». La destra fa i conti con le norme Ue sui migranti che ha votato. Il nuovo Patto prevede un obbligo di solidarietà, ma è flessibile. È possibile dare 20mila euro per ogni persona rifugiata

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«L’atteggiamento dell’Italia», di fronte all’arrivo di migliaia di persone a Ceuta, «non è stato di solidarietà e sostegno alla Spagna, come invece ha fatto la stragrande maggioranza dei paesi dell’Ue. È stato probabilmente dettato da interessi di parte, un tentativo di sfruttare questa situazione senza precedenti per le esigenze elettorali interne». Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha parlato martedì 11 agosto dall’exclave in Nord Africa, sottolineando un paradosso: l’Itali