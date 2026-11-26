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La partita doveva essere già chiusa da tempo e invece non lo è. A tre giorni dal voto, la campagna elettorale in Spagna ha raggiunto un’intensità che non si ricordava qui da tempo. Per i conservatori del Partido Popular doveva essere il cammino verso una vittoria scontata, seppure vincolata a un accordo con l’estrema destra di Vox. Due mesi fa nei sondaggi la distanza tra il Pp e il Psoe, il partito del premier Pedro Sánchez, era di sei punti e la somma dei seggi di Pp e Vox assicurava una comod