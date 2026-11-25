Dopo l’implosione di Sumar, le formazioni più radicali dei socialisti si radunano attorno all’ex sindaca di Barcellona, che fa valere le sue lotte per il diritto alla casa. Ma i sondaggi dicono che il suo Frente Amplio non sfonderà. «Paga anni di divisioni e di smobilitazione», spiega Forti
Potrebbe essere per la sinistra la donna giusta al momento giusto, se non fosse che il momento si rivelerà comunque sbagliato; questo lo dicono i sondaggi, in attesa del voto di domenica in Spagna. La donna giusta sarebbe Ada Colau, che nasce come attivista per il diritto alla casa e che su questo fonda la sua prima vita politica da sindaca di Barcellona; dato che da mesi gli spagnoli sono tornati in piazza proprio per il diritto alla casa, lei risorge a nuova vita politica, stavolta nazionale,