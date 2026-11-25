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Potrebbe essere per la sinistra la donna giusta al momento giusto, se non fosse che il momento si rivelerà comunque sbagliato; questo lo dicono i sondaggi, in attesa del voto di domenica in Spagna. La donna giusta sarebbe Ada Colau, che nasce come attivista per il diritto alla casa e che su questo fonda la sua prima vita politica da sindaca di Barcellona; dato che da mesi gli spagnoli sono tornati in piazza proprio per il diritto alla casa, lei risorge a nuova vita politica, stavolta nazionale,