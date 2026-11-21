Nella provincia agricola di Almería gli imprenditori legati al partito di Santiago Abascal reclutano spesso lavoratori immigrati. Nel frattempo veicolano sentimenti xenofobi, inneggiando al rimpatrio. Così gli estremisti di destra crescono nei sondaggi
ALMERÍA – Quando a metà degli anni Cinquanta lo scrittore Juan Goytisolo, in seguito esule anti-franchista, si diresse verso la provincia di Almería, la cenerentola di tutte le province spagnole, si trovò davanti una landa povera e violenta abitata da «lucertole e pietre», dove vivevano «comparse rassegnate e silenziose abbandonate da re, ministri e riformatori». Meno di mezzo secolo dopo quella terra arida che el caudill o Francisco Franco aveva deciso di bonificare sul modello della colonizza