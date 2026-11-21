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ALMERÍA – Quando a metà degli anni Cinquanta lo scrittore Juan Goytisolo, in seguito esule anti-franchista, si diresse verso la provincia di Almería, la cenerentola di tutte le province spagnole, si trovò davanti una landa povera e violenta abitata da «lucertole e pietre», dove vivevano «comparse rassegnate e silenziose abbandonate da re, ministri e riformatori». Meno di mezzo secolo dopo quella terra arida che el caudill o Francisco Franco aveva deciso di bonificare sul modello della colonizza