Quattro cittadini britannici sono morti intrappolati in auto, altre sette persone che stavano probabilmente cercando «una via d’uscita dal fumo». Il premier Sanchez: «Enorme tristezza e sconforto»

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Giovedì nel comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almería, in Spagna, sono morte almeno undici persone nell’incendio di un bosco. Una «tragedia senza precedenti», per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell’Andalusia, Antonio Sanz. Si tratta comunque di un bilancio provvisorio, ha spiegato Sanz, considerata la complessità delle operazioni di spegnimento sul terreno.

Gli scenari del rogo, ha precisato, sono due: uno con quattro persone di nazionalità britannica morte intrappolate in auto, l’altro, con sette vittime che, secondo i primi riscontri, stavano cercando di fuggire e trovare «una via d’uscita dal fumo». Sono invece otto i feriti, quattro dei quali si trovano in gravi condizioni con ustioni, mentre 122 persone sono state evacuate e trasferite al teatro del municipio di Lubrin e nel palasport della località di Garrucha. Per un totale di un migliaio di persone evacuate.

«Enorme tristezza e sconforto di fronte alle terribili conseguenze dell’incendio che sta colpendo la provincia di Almería», ha scritto su X il premier Pedro Sanchez, esprimendo le «condoglianze ai familiari delle persone decedute» ed esprimendo «solidarietà a tutti i residenti colpiti».

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