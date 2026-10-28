In Spagna un’altra strage dei treni: Vox cavalca il disastro e accusa Sánchez

L’ipotesi dell’errore umano: per il ministro dei Trasporti è «inspiegabile» che un treno abbia avuto il via mentre l’altro era fermo. Ultradestra all’attacco contro il premier in vista delle elezioni del 29 novembre: «Questo governo risponderà dei suoi crimini»

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«Nueva tragedia». L’ennesima tragedia: è il titolo con cui ieri i giornali spagnoli hanno reso l’indescrivibile, la scena inenarrable y horrorosa, indicibile e terrificante dell’incidente avvenuto a Urda. Ha coinvolto due treni con a bordo quasi seicento passeggeri: si sono scontrati a cento chilometri orari. Un primo convoglio, della compagnia privata Iryo, si è fermato nei pressi di Toledo per un guasto ai binari; poco dopo, un treno statale lo ha colpito mentre viaggiava sulla stessa linea ad