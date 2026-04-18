Spagna modello vincente: la ricetta di Sanchez per la prosperità condivisa

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La guerra degli apprendisti stregoni in Iran inizia a pesare sull’economia mondiale. Ai suoi Spring Meetings, il Fondo Monetario Internazionale ha presentato delle previsioni di crescita riviste al ribasso sia per il 2026 che per il 2027, in un contesto di inflazione crescente. Se l’Italia piange, fanalino di coda tra i paesi avanzati con crescita allo 0,5 per cento nel 2026 e nel 2027, Francia e Germania certamente non ridono, crescendo poco di più. In questo quadro desolante la Spagna emerge c