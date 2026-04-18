diario europeo

Spagna modello vincente: la ricetta di Sanchez per la prosperità condivisa

Francesco Saracenoeconomista
18 aprile 2026 • 09:00

Contrariamente a molti dei suoi omologhi europei, Pedro Sánchez ha adottato una prospettiva di lungo periodo, con l’obiettivo di sostenere in modo strutturale la transizione ecologica, il potere d’acquisto, la riduzione delle disuguaglianze, la produttività

La guerra degli apprendisti stregoni in Iran inizia a pesare sull’economia mondiale. Ai suoi Spring Meetings, il Fondo Monetario Internazionale ha presentato delle previsioni di crescita riviste al ribasso sia per il 2026 che per il 2027, in un contesto di inflazione crescente. Se l’Italia piange, fanalino di coda tra i paesi avanzati con crescita allo 0,5 per cento nel 2026 e nel 2027, Francia e Germania certamente non ridono, crescendo poco di più. In questo quadro desolante la Spagna emerge c

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Francesco Saraceno
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Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 