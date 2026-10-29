Spagna, molti errori dietro il disastro ferroviario. Sánchez sotto pressione

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Da una parte c’è il silenzio del lutto nazionale per le vittime dell’incidente ferroviario di Urda, il cui numero è salito giovedì pomeriggio a 69, mentre nella lista di chi ha perso la vita comparivano anche nuovi nomi – la ex ministra del Lavoro popolare, Fátima Báñez García, era fino al giorno prima solo tra i dispersi) – e la Farnesina cercava ancora due connazionali disperse. Dall’altra parte, come un’eco di quel silenzio, c’è la cacofonia assordante di una campagna elettorale in cui l’estr