con le elezioni all’orizzonte

Spagna, molti errori dietro il disastro ferroviario. Sánchez sotto pressione

Francesca De Benedetti
29 ottobre 2026 • 20:50
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Il sistema informatico in tilt, poi i passi falsi umani: ormai nel dibattito pubblico spagnolo si parla di «crisi di fiducia nello Stato». E l’impatto politico si preannuncia disastroso per i socialisti in vista del voto

Da una parte c’è il silenzio del lutto nazionale per le vittime dell’incidente ferroviario di Urda, il cui numero è salito giovedì pomeriggio a 69, mentre nella lista di chi ha perso la vita comparivano anche nuovi nomi – la ex ministra del Lavoro popolare, Fátima Báñez García, era fino al giorno prima solo tra i dispersi) – e la Farnesina cercava ancora due connazionali disperse. Dall’altra parte, come un’eco di quel silenzio, c’è la cacofonia assordante di una campagna elettorale in cui l’estr

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 