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La Spagna svolta a destra. La mobilitazione di massa che ancora sabato mattina Pedro Sánchez aveva chiesto per realizzare il “miracolo” non è bastata. I progressisti perdono l'ultimo grande bastione nel continente. I quasi 39 milioni di elettori chiamati a pronunciarsi sul futuro del paese hanno scelto. E stando ai primi dati degli exit poll probabile che alla guida del governo ci saranno i conservatori del Partido Popular appoggiati dall'estrema destra di Vox. Uno scenario confermato anche dai