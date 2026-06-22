L’Ucraina saluta il soft power di Starmer, volenteroso numero uno

È stato il primo ministro britannico che ha governato il Regno Unito più a lungo durante l’invasione russa dell’Ucraina. Ed ha cementato il ruolo del Regno Unito come uno dei primi e più importanti alleati del paese invaso. Ma la stampa ucraina non gli risparmia critiche

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«Grazie per la cooperazione e per il sostegno. Sarai sempre il benvenuto in Ucraina». Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha salutato Keir Starmer dopo l’annuncio di dimissioni di quest’ultimo. Un saluto sentito a uno dei più stretti alleati del paese. Ma sulla stampa ucraina si leggono anche le critiche alle percepite incertezze del premier uscente, critiche che sempre più spesso prendono di mira tutti gli alleati di Kiev. Starmer è stato il primo ministro britannico che ha gov