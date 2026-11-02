Svastiche, insulti e razzismo. Nelle mail tutta la verità sull’AfD

Oltre 400mila messaggi rubati dagli hacker che vanno dal 2014 al 2026, tra riferimenti nazisti, stupri di gruppo, vicinanza a Mosca. Emergono anche sondaggisti compiacenti e giornali pronti a dare una mano. Così riprende quota il divieto del partito
«Sono una catastrofe, questi stupidi spastici. Dobbiamo respingerli tutti». Le dichiarazioni contenute nelle oltre 400mila mail “rubate” dagli hacker ad AfD non sono una sorpresa. Non lo è il tono, non lo è il merito delle opinioni. Ma sono una conferma del fatto che diversamente dalla facciata che propone a elettorato ed eventuali alleati politici, sotto al sorriso di chi propone di tornare semplicemente con il buonsenso c’è una montagna di posizioni orride e disumane. Un monito che dovrebbe ar