Svastiche, insulti e razzismo. Nelle mail tutta la verità sull’AfD

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«Sono una catastrofe, questi stupidi spastici. Dobbiamo respingerli tutti». Le dichiarazioni contenute nelle oltre 400mila mail “rubate” dagli hacker ad AfD non sono una sorpresa. Non lo è il tono, non lo è il merito delle opinioni. Ma sono una conferma del fatto che diversamente dalla facciata che propone a elettorato ed eventuali alleati politici, sotto al sorriso di chi propone di tornare semplicemente con il buonsenso c’è una montagna di posizioni orride e disumane. Un monito che dovrebbe ar