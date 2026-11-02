l’archivio della formazione dell’ultradestra tedesca

Svastiche, insulti e razzismo. Nelle mail tutta la verità sull’AfD

Lisa Di Giuseppe
02 novembre 2026 • 07:00
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Oltre 400mila messaggi rubati dagli hacker che vanno dal 2014 al 2026, tra riferimenti nazisti, stupri di gruppo, vicinanza a Mosca. Emergono anche sondaggisti compiacenti e giornali pronti a dare una mano. Così riprende quota il divieto del partito

«Sono una catastrofe, questi stupidi spastici. Dobbiamo respingerli tutti». Le dichiarazioni contenute nelle oltre 400mila mail “rubate” dagli hacker ad AfD non sono una sorpresa. Non lo è il tono, non lo è il merito delle opinioni. Ma sono una conferma del fatto che diversamente dalla facciata che propone a elettorato ed eventuali alleati politici, sotto al sorriso di chi propone di tornare semplicemente con il buonsenso c’è una montagna di posizioni orride e disumane. Un monito che dovrebbe ar

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth