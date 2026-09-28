Svezia, scontro a sinistra: Andersson restituisce l’incarico per il governo

A un passo dal governare, la leader socialdemocratica rimette l’incarico esplorativo e punta il dito contro il Partito della Sinistra. Un intrigo politico in cui il confine tra tattica e autosabotaggio è assai labile

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Da un Paese che sembrava aver arginato un governo di (ultra) destra per appena tre seggi di differenza ci si poteva certo aspettare che l’alternativa a guida socialdemocratica cadesse come un castello di carte. E gli avversari lo avevano persino previsto: aspettate, sarà «questione di tempo», andava dicendo il premier uscente Ulf Kristersson, quello che aveva governato grazie al supporto esterno dell’estrema destra e all’accordo di Tidö, e che appena le urne hanno chiuso si è messo ad architetta