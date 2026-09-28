svezia in cerca di premier

Svezia, scontro a sinistra: Andersson restituisce l’incarico per il governo

Francesca De Benedetti
28 settembre 2026 • 20:31
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A un passo dal governare, la leader socialdemocratica rimette l’incarico esplorativo e punta il dito contro il Partito della Sinistra. Un intrigo politico in cui il confine tra tattica e autosabotaggio è assai labile

Da un Paese che sembrava aver arginato un governo di (ultra) destra per appena tre seggi di differenza ci si poteva certo aspettare che l’alternativa a guida socialdemocratica cadesse come un castello di carte. E gli avversari lo avevano persino previsto: aspettate, sarà «questione di tempo», andava dicendo il premier uscente Ulf Kristersson, quello che aveva governato grazie al supporto esterno dell’estrema destra e all’accordo di Tidö, e che appena le urne hanno chiuso si è messo ad architetta

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 