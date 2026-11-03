gli effetti del voto sull’europa

Midterm e politica estera: Trump «Mr Veto» continuerà a scavalcare il Congresso

Francesca De Benedetti
03 novembre 2026 • 20:19
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Lo smantellamento dell’ordine basato sul diritto comincia dentro gli Usa per poi riflettersi a livello internazionale: le scelte più dirompenti, dai dazi all’impopolare attacco all’Iran, sono state condotte a discapito dell’aula. Il presidente si comporta da autocrate

Quella guerra commerciale che ha scombussolato l’Europa e il mondo. Quell’avventura mediorientale che sta intaccando il potere d’acquisto anche di noi europei e poi, per fare l’ennesimo degli esempi, le ostilità contro il Venezuela che portarono al sequestro di Maduro. Tutti i più gravi terremoti della politica internazionale sono cominciati col piede di Donald Trump sbattuto bruscamente sui tavoli del Congresso: in un abuso di potere dietro l’altro, e in un uso abusivo dei poteri emergenziali d

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 