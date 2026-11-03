Midterm e politica estera: Trump «Mr Veto» continuerà a scavalcare il Congresso

true false

Quella guerra commerciale che ha scombussolato l’Europa e il mondo. Quell’avventura mediorientale che sta intaccando il potere d’acquisto anche di noi europei e poi, per fare l’ennesimo degli esempi, le ostilità contro il Venezuela che portarono al sequestro di Maduro. Tutti i più gravi terremoti della politica internazionale sono cominciati col piede di Donald Trump sbattuto bruscamente sui tavoli del Congresso: in un abuso di potere dietro l’altro, e in un uso abusivo dei poteri emergenziali d