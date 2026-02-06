Attentato a Mosca, generale in fin di vita. Lavrov: «Kiev vuole sabotare i negoziati»

Colpito nella sua abitazione il vice del capo negoziatore russo ad Abu Dhabi. Generale dell’intelligence, ha negoziato la resa di Mariupol ed è sotto sanzioni di Ue e Usa

È ricoverato in terapia intensiva il generale russo Vladimir Stepanovich Alekseyev, ferito nell’androne della sua abitazione di Mosca da colpi di arma da fuoco sparati da un attentatore in fuga. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha accusato esplicitamente i servizi segreti ucraini, già responsabili di numerosi assassini di ufficiali e alti funzionari russi. L’obiettivo di Kiev, accusa Lavrov, è «interrompere il processo negoziale». Alekseyev non era un generale qualsiasi, ma il vice