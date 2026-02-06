Europa

Attentato a Mosca, generale in fin di vita. Lavrov: «Kiev vuole sabotare i negoziati»

Davide Maria De Luca
06 febbraio 2026 • 20:07

Colpito nella sua abitazione il vice del capo negoziatore russo ad Abu Dhabi. Generale dell’intelligence, ha negoziato la resa di Mariupol ed è sotto sanzioni di Ue e Usa

Colpito nella sua abitazione il vice del capo negoziatore russo ad Abu Dhabi. Generale dell’intelligence, ha negoziato la resa di Mariupol ed è sotto sanzioni di UE e USA

È ricoverato in terapia intensiva il generale russo Vladimir Stepanovich Alekseyev, ferito nell’androne della sua abitazione di Mosca da colpi di arma da fuoco sparati da un attentatore in fuga. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha accusato esplicitamente i servizi segreti ucraini, già responsabili di numerosi assassini di ufficiali e alti funzionari russi. L’obiettivo di Kiev, accusa Lavrov, è «interrompere il processo negoziale». Alekseyev non era un generale qualsiasi, ma il vice

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.