che europa sarà

Sul bilancio europeo è tutti contro tutti. I “frugali” puntano i piedi

Francesca De Benedetti
12 ottobre 2026 • 21:26Aggiornato, 12 ottobre 2026 • 21:37
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Presidente del Consiglio europeo Costa, vicepresidente della Commissione Ue Fitto e presidente del Comitato delle regioni Tüttő alla sessione di apertura della Regio Week Foto EU / Fred Guerdin
Presidente del Consiglio europeo Costa, vicepresidente della Commissione Ue Fitto e presidente del Comitato delle regioni Tüttő alla sessione di apertura della Regio Week Foto EU / Fred Guerdin
Presidente del Consiglio europeo Costa, vicepresidente della Commissione Ue Fitto e presidente del Comitato delle regioni Tüttő alla sessione di apertura della Regio Week Foto EU / Fred Guerdin

Fibrillazioni a Bruxelles in vista del summit dei leader di giovedì: la Commissione critica la proposta irlandese, che prova a mettere in salvo la coesione. Merz e von der Leyen insistono su «competitività» e difesa, ma intanto l’intera architettura democratica europea finisce sotto pressione

BRUXELLES – À la guerre comme à la guerre. Questa settimana europea – proiettata verso il summit dei leader di giovedì con l’obiettivo di una sintesi sul prossimo bilancio dell’Ue – può sembrare un tutti contro tutti: la Commissione critica la proposta negoziale della presidenza di turno irlandese arrivata nel weekend, i governi a loro volta si scontrano a blocchi, dall’Europarlamento arrivano lettere di «sgomento», le regioni rivendicano ascolto (e fondi). Ma il clangore di colpi e dichiarazion

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 