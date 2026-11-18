La presidente della Commissione europea moltiplica gli stanziamenti destinati a Kiev assecondando le richieste di Zelensky e le pressioni di Merz. L’alta rappresentante Ue finisce estromessa non solo dai negoziati sull’Ucraina ma pure sul versante mediorientale, dove non è più gradita a Netanyahu

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Berlino non è solo il luogo nel quale, questo giovedì, si riunisce la «coalizione dei volonterosi». È soprattutto il nord al quale costantemente punta la bussola politica di Ursula von der Leyen. Questo mercoledì la presidente della Commissione europea non ha soltanto annunciato la proposta di altri 45 miliardi per l’Ucraina, ma interfacciandosi coi cronisti ha dato esplicitamente «ragione al cancelliere». Cancelliere – Friedrich Merz – il quale sta infilando il tema dei finanziamenti a Kiev nel