Strasburgo - Ora si chiamerà "Clean industrial deal". Il modo in cui von der Leyen fa riferimento al green deal nelle sue linee programmatiche è uno dei punti politicamente cruciali per capire il lavoro di concertazione per la rielezione. Verde e immigrazione sono i punti chiave in particolare per Verdi e Fratelli d'Italia, da punti di vista differenti.

Come si muove allora von der Leyen? Scrive che "dobbiamo e resteremo sulla traiettoria degli obiettivi che ci siamo dati, inclusi quelli fissati nello European Green Deal". In questo modo offre una parvenza di rassicurazione ai verdi sul fatto che gli obiettivi climatici non vengano rinnegati. Al contempo - anche in virtù della mediazione offerta dai verdi su un "piano industriale verde" - von der Leyen battezza il "Clean Industrial Deal". Un piano orientato anzitutto in ottica industriale quindi, per rassicurare anche a destra. Ci sono poi promesse di "continuare a impegnarsi con gli agricoltori".

Sull'immigrazione: da una parte riferimenti chiari al "border", alla frontiera, seguendo così la retorica adottata non solo da Meloni ma dallo stesso Ppe. Ma anche una caramella ai progressisti: "Rispetteremo sempre i diritti umani". Un'affermazione di questo tipo era stata auspicata dai Verdi. Niente riferimenti ai paesi terzi quindi, per compiacere Meloni? In realtà i riferimenti ci sono: "Continueremo a sviluppare relazioni strategiche su migrazioni e sicurezza con i paesi non Ue". E poi: "Niente impunità per i trafficanti" di vite umane (retorica meloniana ma già da tempo anche di vdL). (FDB)