Violenze, narcos e corruzione: così Rama ha svenduto l’Albania

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Prima la svendita della terra ai Trump, poi manganelli e violenza contro gli studenti, in mezzo la crisi economica. Il crepuscolo politico di Edi Rama, primo ministro albanese, amico della nostra presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e di esponenti del Pd, sembra inarrestabile. Un crepuscolo che si manifesta nella reazione alle strade piene di ragazze e ragazzi che chiedono da settimane risposte sul caro istruzione e il futuro incerto. Il fronte che si oppone a Rama è sempre più largo e comp