Von der Leyen contro la Russia e le ultradestre: «Frantumano l’Ue»

Il discorso sullo stato dell’Unione è un’occasione per mettere il turbo sulle svolte economiche: deregolamentazione, finanziarizzazione dei risparmi, adozione dell’intelligenza artificiale. Il tutto nella cornice di nemici «non solo dall’esterno», a Mosca, ma pure per «l’ascesa degli estremi»

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L’anno prima, nella stessa mattina in cui la Polonia si era svegliata con l’affaire droni sulla testa, Ursula von der Leyen aveva domandato agli europei se fossero «pronti a combattere». In questo discorso sullo stato dell’Unione, la presidente della Commissione Ue va oltre: più che sul nemico Russia, insiste sul nemico che «è dentro di noi». «Le minacce alle nostre democrazie non vengono solo dall’esterno: c’è l’ascesa di forze antidemocratiche, antieuropee», «l’ascesa degli estremi». Per la le