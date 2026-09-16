state of the union 2026

Von der Leyen contro la Russia e le ultradestre: «Frantumano l’Ue»

Francesca De Benedetti
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16 settembre 2026 • 20:47Aggiornato, 16 settembre 2026 • 21:00

Il discorso sullo stato dell’Unione è un’occasione per mettere il turbo sulle svolte economiche: deregolamentazione, finanziarizzazione dei risparmi, adozione dell’intelligenza artificiale. Il tutto nella cornice di nemici «non solo dall’esterno», a Mosca, ma pure per «l’ascesa degli estremi»

L’anno prima, nella stessa mattina in cui la Polonia si era svegliata con l’affaire droni sulla testa, Ursula von der Leyen aveva domandato agli europei se fossero «pronti a combattere». In questo discorso sullo stato dell’Unione, la presidente della Commissione Ue va oltre: più che sul nemico Russia, insiste sul nemico che «è dentro di noi». «Le minacce alle nostre democrazie non vengono solo dall’esterno: c’è l’ascesa di forze antidemocratiche, antieuropee», «l’ascesa degli estremi». Per la le

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 