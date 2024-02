Ursula von der Leyen vuole un secondo mandato e ora l’intenzione è ufficiale.

Oggi a Berlino i cristianodemocratici tedeschi hanno condiviso all’unanimità la scelta della attuale presidente di Commissione europea come loro volto di punta per giugno, e c’è da scommettere che il Ppe – cioè la famiglia politica europea di riferimento – farà altrettanto a marzo, durante il congresso di Bucarest: Ursula von der Leyen sarà la spitzenkandidat dei popolari europei in vista del rinnovo delle cariche che farà seguito alle elezioni di giugno. «Un’Europa forte ha bisogno di una leadership forte. Sono lieto che von der Leyen sia disponibile a candidarsi nuovamente», ha subito commentato Manfred Weber, il leader del Ppe.

Quello di von der Leyen non sarà semplicemente un bis. L’annuncio che certifica ciò che tutti già sapevano – ovvero l’ambizione di Ursula von der Leyen a restare presidente della Commissione europea anche dopo le elezioni di giugno – non rappresenta solo la replica vuota di una carica.

«Il mondo di oggi è completamente diverso da quello del 2019», ha notato la presidente dal palco berlinese. E pure la von der Leyen del 2024 non è più la stessa del 2019: sono diverse la forma e la sostanza.

Anche se stavolta la ex ministra merkeliana segue i procedimenti classici di selezione della presidenza, questa è proprio la volta in cui von der Leyen ambisce al potere nella maniera più aggressiva: già da tempo si è garantita una sponda nell’estrema destra di Giorgia Meloni, e da settimane ha avviato una campagna elettorale de facto, facendo promesse alle grandi imprese di ogni settore, dall’agroindustria all’industria militare.

La mutazione

Stavolta von der Leyen segue l’iter ideale degli europeisti e degli europarlamentari, che da tempo provano ad attestare il sistema degli spitzenkandidaten: ogni gruppo politico propone un proprio candidato di punta, e la famiglia che prende più seggi all’Europarlamento può affermare quindi il proprio spitzenkandidat per la presidenza della Commissione europea. Questo sistema serve anche a rivendicare una centralità degli eletti europei e a sottrarre la leadership di Bruxelles al puro negoziato opaco fra governi.

Proprio l’imposizione dei governi, e l’intervento decisivo di Angela Merkel, avevano garantito a von der Leyen di essere calata sulla poltrona della presidenza a Bruxelles nel 2019: all’epoca lo spitzenkandidat del Ppe era l’attuale leader di gruppo e partito, Manfred Weber. Ma i negoziati in Consiglio europeo avevano scompaginato i piani, e Merkel nonostante l’opposizione dei suoi alleati socialdemocratici di governo – che comportò la sua astensione – aveva imposto la sua ministra della Difesa. Per ottenere la fiducia degli europarlamentari – coi socialisti infuriati, verdi e sinistra contrari – von der Leyen aveva dovuto racimolare voti anche tra gli ultraconservatori polacchi del Pis e gli orbaniani di Fidesz; per l’Italia decisivo era stato il voto a favore dei 5 stelle, prodromo del governo giallorosso (Conte 2) che sarebbe nato pochi mesi dopo.

Quando von der Leyen ha iniziato il suo mandato, in cima all’agenda ha inserito il piano verde (il Green Deal). Il contrasto al cambiamento climatico avrebbe dovuto guidare la sua azione e segnalare anche un’agenda contaminata di priorità progressiste, vista la consueta convivenza dei popolari con socialisti e liberali. Ma nel 2021 Manfred Weber ha cominciato a strattonare la presidente.

Quell’anno il plenipotenziario del Ppe ha rinsaldato un’alleanza tattica coi Conservatori di Giorgia Meloni, apparsa tangibile a gennaio 2022 con l’elezione di Roberta Metsola a presidente dell’Europarlamento, e per la prima volta anche di un conservatore – il lettone Roberts Zīle – tra i vice. Weber ha guidato un assalto al Green Deal coordinandosi con l’estrema destra, e ha ventilato l’ipotesi di lanciare Metsola per la presidenza della Commissione europea.

Queste e altre mosse servivano anche a fare pressione su von der Leyen, e hanno funzionato: negli ultimi tempi von der Leyen ha sempre più dirottato la sua presidenza a favore di Meloni, ha ridimensionato la propria agenda climatica e ha puntato alla base elettorale dei popolari annunciando deroghe e concessioni alle grandi imprese.

Controllare il potere

Da tempo la presidente della Commissione europea sta costruendo i presupposti per un secondo mandato. Si tratta di costruire un supporto fra gruppi politici e capi di governo. Sul versante dei gruppi, nel 2019 von der Leyen contava sulla storica grande coalizione fra popolari, socialisti e verdi. Weber l’ha fatta traballare con spinte a destra, e ora i due insieme puntano a mantenere il protagonismo dei popolari.

Dunque anche se proprio il leader del Ppe è stato il grande normalizzatore dell’estrema destra in Europa, e seppur von der Leyen sia diventata la miglior sponda di Meloni, oltre ad aver fatto ripetute concessioni a Orbán, ieri la presidente ha affermato che «difendiamo democrazia e stato di diritto, va chiarito ai nostri avversari, Putin e i suoi amici, Afd, Marine Le Pen, Wilders: vogliono distruggere l’Europa».

Il Ppe vuole gestire il processo di assimilazione delle destre, dunque alleanza tattica con Meloni sì, ma gruppone delle destre no; inoltre in campagna elettorale il vecchio ritornello dell’argine agli estremi funziona sempre, anche se il Ppe è stato il primo a sgretolare quell’argine. «Mettere insieme clima ed economia», come ha detto ieri von der Leyen, significa ad esempio barcamenarsi tra le promesse green fatte dalla presidente nel 2019, e l’attacco congiunto al piano verde sferrato da Weber e destre estreme: ormai neppure von der Leyen difende più la sua agenda, come il passo indietro sui pesticidi segnala.

Serve poi alla presidente il determinante sostegno dei governi, e von der Leyen deve far leva sulla sua Germania, ma può contare anche sull’Italia, dopo aver omaggiato Meloni con ripetute visite e assist come il memorandum tunisino. La Francia di Emmanuel Macron viene cooptata anche grazie alle uscite di von der Leyen e Weber sull’aumento della spesa pubblica europea a favore dell’industria militare. «Dovremmo accettare l’offerta di Macron per integrare l’armamento nucleare francese nelle strutture europee», va dicendo non a caso Weber in questi giorni, mentre von der Leyen rilancia: più spese militari e un commissario dedicato.

Scandali e ombre

Ursula von der Leyen ha spinto all’estremo il proprio ruolo di presidente della Commissione europea, ma questa spinta non è andata di pari passo con un irrobustimento democratico dell’Unione; semmai è vero il contrario.

«Per me la Commissione è colpevole di malgoverno», come ha detto a Domani la ombudsman Ue Emily O’Reilly. La presidente ha gestito in modo accentrato il dossier degli acquisti di vaccini, e dopo le rivelazioni sul contratto con Pfizer negoziato privatamente via sms, di quei messaggi non è stata lasciata traccia. Singolare che qualcosa di simile fosse avvenuto nel suo passato politico in Germania: più volte ministra con Angela Merkel, al dicastero della Difesa von der Leyen era finita nella bufera per uno scandalo relativo alle consulenze, e all’epoca dell’inchiesta il suo cellulare fu trovato completamente ripulito.

Il modo in cui la presidente della Commissione europea ha gestito gli acquisiti dei vaccini, coi messaggini mai resi pubblici con Pfizer, ha messo in allerta la mediatrice europea, la Corte dei conti Ue, e ha dato il via a un’indagine della procura europea. Con queste premesse ora von der Leyen per il suo bis promuove contratti comuni anche nel settore militare.

