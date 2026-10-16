il summit

L’appello di Zelensky agli europei: «Servono altri 70 miliardi»

Francesca De Benedetti
16 ottobre 2026 • 21:20Aggiornato, 16 ottobre 2026 • 21:26
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costa, zelensky e von der leyen foto consiglio europeo
costa, zelensky e von der leyen foto consiglio europeo
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Oltre al budget Ue da chiudere, i leader devono affrontare la questione degli ulteriori finanziamenti chiesti da Kiev. Il presidente ucraino a Bruxelles nel pieno delle giravolte Usa. «Se cadiamo noi, milioni di profughi in Europa»

Finito questo Consiglio europeo, restano due bilanci ai quali i leader devono pensare. Uno è il budget Ue: acclarate le posizioni, a dicembre i capi di Stato e di governo si chiuderanno nella stanza del summit, con la proposta di António Costa sul tavolo, per chiudere un accordo. L’altro bilancio – del quale si è parlato questo venerdì – è quello ucraino: con il sempre più evidente abbandono di Kiev da parte degli Usa, l’Ue si trova con le casse di Kiev svuotate da riempire, e non bastano più ne

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 