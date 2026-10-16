L’appello di Zelensky agli europei: «Servono altri 70 miliardi»

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Finito questo Consiglio europeo, restano due bilanci ai quali i leader devono pensare. Uno è il budget Ue: acclarate le posizioni, a dicembre i capi di Stato e di governo si chiuderanno nella stanza del summit, con la proposta di António Costa sul tavolo, per chiudere un accordo. L’altro bilancio – del quale si è parlato questo venerdì – è quello ucraino: con il sempre più evidente abbandono di Kiev da parte degli Usa, l’Ue si trova con le casse di Kiev svuotate da riempire, e non bastano più ne