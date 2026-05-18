la missione di solidarietà per gaza

Israele riassalta la Flotilla, «dodici italiani in custodia»

Chiara Sgreccia
18 maggio 2026 • 20:46Aggiornato, 18 maggio 2026 • 20:48

Persi i contatti con 38 barche della missione. Quella su cui viaggiava Domani alla deriva. Altre 16 proseguono verso Gaza. Tajani: «Tel Aviv li rilasci». Avs: «Atto di pirateria»

È durato ore l’abbordaggio israeliano alle 54 barche della flotta di civili diretta verso la Striscia. Ma, nonostante la corsa contro il tempo, la tensione della notte trascorsa quasi insonne a causa dei continui avvistamenti di droni e imbarcazioni sconosciute, le navi militari israeliane alle spalle e i rhib attorno con a bordo l’Idf a volto coperto e armi in mano, gli oltre 400 partecipanti alla missione primaverile della Global Sumud, a cui durante il viaggio si sono aggiunte anche cinque ba

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Chiara Sgreccia
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Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia