Israele riassalta la Flotilla, «dodici italiani in custodia»

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È durato ore l’abbordaggio israeliano alle 54 barche della flotta di civili diretta verso la Striscia. Ma, nonostante la corsa contro il tempo, la tensione della notte trascorsa quasi insonne a causa dei continui avvistamenti di droni e imbarcazioni sconosciute, le navi militari israeliane alle spalle e i rhib attorno con a bordo l’Idf a volto coperto e armi in mano, gli oltre 400 partecipanti alla missione primaverile della Global Sumud, a cui durante il viaggio si sono aggiunte anche cinque ba