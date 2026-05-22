Meloni non fa i conti con la storia e celebra Almirante, il leader con la «parola fascista scritta in fronte»

true false

Il nostro sguardo sulla storia e lo sguardo della storia su di noi consegnano sempre la necessità dei conti con il passato per esprimersi sul presente. Meloni e La Russa lo hanno fatto celebrando Giorgio Almirante e mostrando, ancora una volta, l'estraneità della comunità missina alla vicenda della Repubblica nata dalla Resistenza. Il presidente del Senato ha dichiarato che Almirante: «Ha avuto un profondo rispetto per le istituzioni repubblicane e dell'avversario politico», la presidente del