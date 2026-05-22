Politica

Meloni non fa i conti con la storia e celebra Almirante, il leader con la «parola fascista scritta in fronte»

Davide Contistorico
22 maggio 2026 • 16:27

Restano illuminanti le parole di Antonio Gramsci: «Una generazione può essere giudicata dallo stesso giudizio che essa dà della generazione precedente. Parole che spiegano bene l’incapacità della destra erede dei fascisti di tagliare con quelle radici nerissime

Il nostro sguardo sulla storia e lo sguardo della storia su di noi consegnano sempre la necessità dei conti con il passato per esprimersi sul presente. Meloni e La Russa lo hanno fatto celebrando Giorgio Almirante e mostrando, ancora una volta, l'estraneità della comunità missina alla vicenda della Repubblica nata dalla Resistenza. Il presidente del Senato ha dichiarato che Almirante: «Ha avuto un profondo rispetto per le istituzioni repubblicane e dell'avversario politico», la presidente del

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Davide Conti
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Davide Contistorico

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).