Meloni non fa i conti con la storia e celebra Almirante, il leader con la «parola fascista scritta in fronte»

Restano illuminanti le parole di Antonio Gramsci: «Una generazione può essere giudicata dallo stesso giudizio che essa dà della generazione precedente. Parole che spiegano bene l’incapacità della destra erede dei fascisti di tagliare con quelle radici nerissime
Il nostro sguardo sulla storia e lo sguardo della storia su di noi consegnano sempre la necessità dei conti con il passato per esprimersi sul presente. Meloni e La Russa lo hanno fatto celebrando Giorgio Almirante e mostrando, ancora una volta, l'estraneità della comunità missina alla vicenda della Repubblica nata dalla Resistenza. Il presidente del Senato ha dichiarato che Almirante: «Ha avuto un profondo rispetto per le istituzioni repubblicane e dell'avversario politico», la presidente del