I guardiani dell’austerity: se la politica non serve ma è serva del mercato

Le crisi economiche non sono solo economiche, tanto quanto le crisi d’altro genere sono anche crisi economiche. Quella che dovrebbe essere una banalità, è invece l’evidenza rimossa dal dibattito pubblico. Buona parte delle reazioni politiche alla crisi energetica tendono a ridurla ai suoi moventi economici e, in questo modo, ad assumere un modello dogmatico di intervento pubblico, nonostante le evidenze degli ultimi decenni ne certifichino il fallimento

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Le crisi economiche non sono solo economiche, tanto quanto le crisi d’altro genere sono anche crisi economiche. Quella che dovrebbe essere una banalità, è invece l’evidenza rimossa dal dibattito pubblico. Buona parte delle reazioni politiche alle crisi che si susseguono tendono a ridurle ai loro moventi economici e, in questo modo, ad assumere un modello dogmatico di intervento pubblico, nonostante le evidenze degli ultimi decenni ne certifichino il fallimento. La crisi energetica che stiamo viv