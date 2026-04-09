Il ministero di Giuli taglia anche l’archivio operaio

Dopo i sostegni pubblici negati al documentario su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, di Simone Manetti e a The Echo Chamber, sull’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci (scritta nel 2018 prima della sua morte), ecco un’altra vittima, l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico

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Dopo i sostegni pubblici negati al documentario su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, di Simone Manetti e a The Echo Chamber, sull’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci (scritta nel 2018 prima della sua morte), ecco un’altra vittima, l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (Aamod). Alla pubblicazione delle graduatorie, il 31 marzo, la fondazione con sede in via Ostiense a Roma ha visto un taglio netto ai suoi contributi pubblici, circa il 24 per cento in meno rispet