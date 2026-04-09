2 giugno 1946, il passaggio chiave

Non più sudditi, il giorno in cui l’Italia è nata democratica

Luca Baldissara e Nadia Urbinati
Luca Baldissara e Nadia Urbinati
Luca Baldissara e Nadia Urbinatipolitologa
09 aprile 2026 • 19:11

Il 2 giugno 1946 fu un passaggio chiave, in cui precipitava quanto sbocciato e cresciuto durante la guerra partigiana e nello stesso momento si gettavano le basi del futuro democratico-repubblicano. La Costituente chiuse questo prologo avviatosi nel 1943, portando alla Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948: che dunque è manifesto programmatico dell’Italia democratica che si intendeva costruire

Il testo che pubblichiamo di seguito è tratto dall’introduzione del volume di Luca Baldissara e Nadia Urbinati, Nata democratica, Il Mulino 2026 Molti paesi europei che oggi hanno un governo democratico sono diventati democratici gradualmente. Nella maggior parte dei casi, l’estensione dei diritti, prima agli uomini poi alle donne, ha democratizzato gli esistenti ordini liberali in quella che si potrebbe evocare come una lunga Rivoluzione francese. Nel panorama europeo l’Italia si è trovata in

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Luca Baldissara e Nadia Urbinati
Luca Baldissara e Nadia Urbinati
Luca Baldissara e Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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