Non più sudditi, il giorno in cui l’Italia è nata democratica

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Il 2 giugno 1946 fu un passaggio chiave, in cui precipitava quanto sbocciato e cresciuto durante la guerra partigiana e nello stesso momento si gettavano le basi del futuro democratico-repubblicano. La Costituente chiuse questo prologo avviatosi nel 1943, portando alla Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948: che dunque è manifesto programmatico dell’Italia democratica che si intendeva costruire

Il testo che pubblichiamo di seguito è tratto dall’introduzione del volume di Luca Baldissara e Nadia Urbinati, Nata democratica, Il Mulino 2026 Molti paesi europei che oggi hanno un governo democratico sono diventati democratici gradualmente. Nella maggior parte dei casi, l’estensione dei diritti, prima agli uomini poi alle donne, ha democratizzato gli esistenti ordini liberali in quella che si potrebbe evocare come una lunga Rivoluzione francese. Nel panorama europeo l’Italia si è trovata in