A Fenix editori fascisti e influencer sovranisti: così Fratelli d’Italia sfida Vannacci

Alla festa di Gioventù nazionale “rispunta” Passaggio al bosco. Spazio anche per la pagina social Fashowpinion. I legami con Casaggì
Influencer e pagine social che non rinnegano il fascismo a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la giovanile di Fratelli d’Italia. Ma c’è soprattutto la presenza di Passaggio al bosco, la casa editrice che pubblica contenuti di stampo nostalgico, che si staglia sull’evento dove, domenica, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, terrà l’intervento di chiusura preceduta dal leader di Gn, il deputato di FdI, Fabio Roscani. Non è però l’unica realtà di destra iper-sovranista che aleggerà nei