le mosse dei meloniani per “proteggersi” a destra

A Fenix editori fascisti e influencer sovranisti: così Fratelli d’Italia sfida Vannacci

Stefano Iannaccone
Segui Domani su Google
17 settembre 2026 • 07:00Aggiornato, 17 settembre 2026 • 07:21

Alla festa di Gioventù nazionale “rispunta” Passaggio al bosco. Spazio anche per la pagina social Fashowpinion. I legami con Casaggì

Influencer e pagine social che non rinnegano il fascismo a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la giovanile di Fratelli d’Italia. Ma c’è soprattutto la presenza di Passaggio al bosco, la casa editrice che pubblica contenuti di stampo nostalgico, che si staglia sull’evento dove, domenica, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, terrà l’intervento di chiusura preceduta dal leader di Gn, il deputato di FdI, Fabio Roscani. Non è però l’unica realtà di destra iper-sovranista che aleggerà nei

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.