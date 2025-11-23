Al voto meno persone che nel 2020 in Puglia, Campania e Veneto. In tutte e tre le regioni, il dato è 3-4 punti sotto al risultato di cinque anni fa

L’affluenza nelle tre regioni al voto domenica e lunedì alle 12 è stato più basso di quello di cinque anni fa.

In Veneto si è fermata al 10,09 per cento rispetto al 14,75 di cinque anni fa. Anche in Campania meno persone si sono già recate al voto: il dato è dell’8,25 per cento contro l’11,32 del 2020. Giù l’affluenza anche in Puglia: 8,53 per cento contro il 12,4 dell’ultima tornata.

Per le tre regionali si vota domenica fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15: in Campania si sfidano il Cinque stelle Roberto Fico per il centrosinistra e il meloniano Edmondo Cirielli per il centrodestra. In Puglia, il campo largo schiera Antonio Decaro (Pd) e la maggioranza nazionale Luigi Lobuono. In Veneto, il leghista Alberto Stefani corre per la destra contro l’ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo.

