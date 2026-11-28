Fumata nera al tavolo del centrosinistra sugli esteri, che si è chiuso: il documento comune c’è, su tutti i punti. Tranne su Kiev. Anche sulla patrimoniale altro appuntamento lunedì pomeriggio. Ma i due punti sono destinati a finire nel confronto dei capigruppo. O quello dei leader. Avviso Pd: senza programma le primarie non si possono svolgere. Circola anche una voce secondo cui non si faranno. Conte: «Il problema è anche nei tempi, dobbiamo conciliarli per non farci trovare impreparati»

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L’accordo per ora non c’è. Ieri mattina si è riunito per l’ultima volta il tavolo del centrosinistra dedicato al programma sulla politica estera, e un documento condiviso c’è, praticamente su tutto: no al riarmo, europeismo, difesa comune, Palestina, multilateralismo, svolta diplomatica sulla guerra di invasione della Russia contro l’Ucraina. Ma il nodo degli aiuti militari all’Ucraina non si è sciolto: M5s e Avs restano sul no, Pd e centristi sul sì. Al tavolo però il Pd ha sottolineato che sen