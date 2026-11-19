Il ministro Giuli non ha risposto alle richieste dei lavoratori. L’ad punta a un incarico nel gruppo Ferrovie grazie alla sponda del sottosegretario Fazzolari

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La Ales, Arte lavoro e servizi, società in house del ministero della Cultura, rischia di chiudere tra poco più di un anno, lasciando per strada 2.500 dipendenti. La norma prevede che solo fino alla fine del dicembre 2027 possa fornire i servizi, tra cui quelli al Colosseo e la gestione delle scuderie del Quirinale, al Mic. Un altro pasticcio del governo Meloni. La volontà del ministero dell’Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti, è quello di bandire i concorsi per le assunzioni. Mettendo fine