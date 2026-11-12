Gli effetti degli allarmi bomba. «Gli adulti ascoltino le paure dei ragazzi. Serve uno psicologo nelle scuole»

«Se fossi professore, in questi giorni mi prenderei qualche minuto per domandare “come state dopo quello che è successo?». Lo psicologo specializzato in cyberbullismo e dipendenze tecnologiche spiega a Domani che conseguenze può avere un clima di terrore sulla mente di bambini e adolescenti

true false

L’allarme è rientrato. Ma la riflessione su quanto è accaduto e su come questo può influire sulla serenità dei ragazzi resta. Tuttavia «stiamo attenti a usare la parola fragili ogni volta che un ragazzo manifesta un’emozione che ci mette in difficoltà. Se ti dicono di uscire dalla scuola perché potrebbe esserci una bomba, puoi avere paura», avverte Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo (Di.Te. ETS). E aggiu