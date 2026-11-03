Alleanza, tutti al tavolo. Ma a quello dei centrini non va proprio nessuno

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Non c’è solo il grande tavolo del programma del centrosinistra ad attendere di essere convocato «in settimana», secondo la road map. C’è anche il “tavolino” dei “centrini”. E dire che fino a fine ottobre Elly Schlein aveva chiesto ai soci del campo largo che mordevano il freno – Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli – di aspettarli: «Pronti a partire, ma dobbiamo essere tutti». Poi ha capito che l’operazione “e pluribus unum” del centro ha tempi lunghi, e un esito tutt’altro che sco