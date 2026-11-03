Alleanza, tutti al tavolo. Ma a quello dei centrini non va proprio nessuno

In vista del programma, tutti i partiti del centrosinistra sventolano i propri provvedimenti-bandiera: Conte il reddito di cittadinanza, Avs la patrimoniale, Magi la legalizzazione della cannabis.In attesa della convocazione della coalizione, Ruffini tenta l’impossibile; unire i cespugli. A Domani confida: «Fiducioso. Se no, ognuno si assumerà la sua responsabilità»
Non c’è solo il grande tavolo del programma del centrosinistra ad attendere di essere convocato «in settimana», secondo la road map. C’è anche il “tavolino” dei “centrini”. E dire che fino a fine ottobre Elly Schlein aveva chiesto ai soci del campo largo che mordevano il freno – Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli – di aspettarli: «Pronti a partire, ma dobbiamo essere tutti». Poi ha capito che l’operazione “e pluribus unum” del centro ha tempi lunghi, e un esito tutt’altro che sco