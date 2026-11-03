Italia

Alleanza, tutti al tavolo. Ma a quello dei centrini non va proprio nessuno

Daniela Preziosi
03 novembre 2026 • 20:45
Segui Domani su Google

In vista del programma, tutti i partiti del centrosinistra sventolano i propri provvedimenti-bandiera: Conte il reddito di cittadinanza, Avs la patrimoniale, Magi la legalizzazione della cannabis.In attesa della convocazione della coalizione, Ruffini tenta l’impossibile; unire i cespugli. A Domani confida: «Fiducioso. Se no, ognuno si assumerà la sua responsabilità» 

Non c’è solo il grande tavolo del programma del centrosinistra ad attendere di essere convocato «in settimana», secondo la road map. C’è anche il “tavolino” dei “centrini”. E dire che fino a fine ottobre Elly Schlein aveva chiesto ai soci del campo largo che mordevano il freno – Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli – di aspettarli: «Pronti a partire, ma dobbiamo essere tutti». Poi ha capito che l’operazione “e pluribus unum” del centro ha tempi lunghi, e un esito tutt’altro che sco

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.