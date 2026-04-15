la destra e l’antimafia

Altro che appalti: le verità nascoste dietro alle stragi

Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
15 aprile 2026 • 19:59

Il procuratore di Caltanissetta utilizza la Commissione parlamentare antimafia di Chiara Colosimo, una fedelissima di Giorgia Meloni, per rilanciare la tesi del movente «mafia e appalti» dietro la morte dei due magistrati. Basta con le congetture e le supposizioni, spiegateci con semplicità e senza tortuosi percorsi perché li hanno uccisi

Se lo sapete, diteci perché hanno ucciso Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E spiegatecelo con semplicità e senza tortuosi percorsi, spiegateci perché i due giudici sarebbero stati ammazzati proprio per quel dossier su «mafia e appalti». Se è davvero così, dateci qualche indicazione più precisa per capire, magari dateci anche qualche nome perché fino a ora avete fatto solo intendere, avete detto e non detto, ci avete consegnato per certo un movente che per molti, al contrario, certo non lo è a

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Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.

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