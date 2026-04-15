Altro che appalti: le verità nascoste dietro alle stragi

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Il procuratore di Caltanissetta utilizza la Commissione parlamentare antimafia di Chiara Colosimo , una fedelissima di Giorgia Meloni , per rilanciare la tesi del movente «mafia e appalti» dietro la morte dei due magistrati. Basta con le congetture e le supposizioni, spiegateci con semplicità e senza tortuosi percorsi perché li hanno uccisi

Se lo sapete, diteci perché hanno ucciso Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E spiegatecelo con semplicità e senza tortuosi percorsi, spiegateci perché i due giudici sarebbero stati ammazzati proprio per quel dossier su «mafia e appalti». Se è davvero così, dateci qualche indicazione più precisa per capire, magari dateci anche qualche nome perché fino a ora avete fatto solo intendere, avete detto e non detto, ci avete consegnato per certo un movente che per molti, al contrario, certo non lo è a