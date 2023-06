Così i risultati ottenuti, come l’avvicinamento fra Nato e Russia a Pratica di Mare, non erano destinati a durare nel tempo

Come hanno dimostrato anche le uscite sulla guerra in Ucraina e il suo eterno affetto per Vladimir Putin, la politica estera non era nelle corde di Silvio Berlusconi. D’altronde la sua inesperienza internazionale coinvolse anche le sue imprese e si appalesò nei falliti tentativi di internazionalizzare l’impero mediatico, rimasto – malgrado tutte le ambizioni – piccolo a livello globale perché solamente italico.

L’esperienza di La Cinq francese, messa subito in campo assieme all’amico miliardario transalpino Jerôme Seydoux, fallì nel giro di un anno (1986-87). Soltanto un po’ meglio è andata la vicenda di TeleCinco spagnola, che ancora prosegue ma senza aver contato granché nel panorama audiovisivo europeo. Malgrado gli sforzi profusi, il gruppo è rimasto provincialmente italiano anche quand’era all’apice della sua influenza.

La rottura del negoziato con il tycoon Robert Murdoch nel 1995 dimostrò la scarsa visione internazionale con cui è stata sempre condotta Mediaset: è evidente che il non essere entrati in un grande gruppo di comunicazione globale ha ridotto l’impatto dell’azienda e alla fine anche la sua redditività.

Fondamentalmente non c’era la cultura per farlo: non diversamente dalla maggioranza degli imprenditori italiani, Berlusconi e i suoi stretti collaboratori sono sempre rimasti un fenomeno locale, ancorché di successo.

Politica estera

Lo stesso può dirsi del partito nuovo da lui fondato, Forza Italia, che ha modellato la politica italiana per almeno due decenni: a parte pochissime lodevoli eccezioni (come Deborah Bergamini o Mara Carfagna, poi passata al Terzo polo) non si è mai formata dentro Forza Italia una classe dirigente di livello internazionale, né si è mai costituito un vero dipartimento internazionale con esperti e specialisti.

Fatte salve le relazioni personali del leader con Angela Merkel, non vi fu nulla che assomigliasse a una rete di relazioni esterne con partiti simili o fratelli, come avevano avuto la Dc o il Psi. La retorica sul partito popolare europeo celava un sostanziale disinteresse per tutto ciò che accadeva oltre frontiera, salvo nell’ultima parte della parabola del partito. Prova ne sia che quando Roberto Antonione era sottosegretario agli Esteri, ricopriva anche la carica di coordinatore del partito e alla Farnesina non si faceva quasi mai vedere.

Tuttavia se a Silvio Berlusconi non è mai riuscito il colpo d’ala internazionale, negli anni di leadership politica la sua popolarità fuori Italia fu estesa e toccò continenti da lui poco frequentati, come l’estremo oriente o l’Africa subsahariana. Il suo indubbio talento personale lo portò ad avere relazioni mondiali di grande rilevanza, che hanno modellato la politica estera italiana cambiandola radicalmente.

La svolta

AP

I governi di Berlusconi rappresentarono infatti una sostanziale virata dalla tradizionale politica estera seguita fino a metà degli anni Novanta dalla classe politica democristiana e socialista. Fin dal secondo dopoguerra l’Italia aveva costruito le sue relazioni internazionali fondendo l’adesione all’alleanza atlantica con la scelta europea e aggiungendovi un’originale politica mediterranea e araba i cui protagonisti com’è noto furono Aldo Moro, Amintore Fanfani, Giulio Andreotti e Bettino Craxi.

In sintesi per la Dc, e il pentapartito con cui aveva governato, si trattava di restare i “migliori alleati” degli Stati Uniti ma nel contempo divenire i protagonisti del processo di integrazione europeo, rendendosi indispensabili all’interno del suo complesso equilibrio, soprattutto tra Francia e Germania.

La politica araba era stata costruita su un’evidente equi-vicinanza tra Israele e i suoi avversari, allo scopo di difendere l’Italia dal terrorismo (lodo Moro), evitando che divenisse un campo di battaglia. Democristiani e socialisti consideravano la nostra esposizione mediterranea una fragilità che poteva essere trasformata in un’opportunità.

Vicino agli Stati Uniti

ASSOCIATED PRESS

Verso la fine della prima repubblica, l’Italia tentò un ruolo simile anche nei Balcani che si stavano frantumando, ma arrivò troppo tardi per impedire il disastro (e probabilmente non ne aveva nemmeno la dimensione).

Un’altra fondamentale caratteristica della politica estera italiana prima dell’avvento di Berlusconi, era stata la fede assoluta nel multilateralismo, frutto dell’esperienza diplomatica nazionale e della Farnesina in particolare: ancor prima della stessa classe politica nazionale, la nostra diplomazia aveva compreso che il paese uscito sconfitto dalla guerra mondiale aveva bisogno di una larga rete di alleanze per continuare a contare, almeno come media potenza mediatrice.

Berlusconi giunse al potere con la fine della Guerra fredda, la scomparsa del mondo bipolare e della Prima repubblica. In uno scenario completamente cambiato schierò il paese con Washington in maniera decisiva.

Alla Knesset

Lapresse

Il cambiamento fu repentino e avvenne su tutti i dossier allo stesso tempo: freddezza per la costruzione europea, che giunse fino al rigetto dell’Euro-; preferenza per le relazioni bilaterali su quelle multilaterali ed europee; priorità assoluta data all’alleanza con gli Usa e alla sue esigenze (inclusa la partecipazione a tutte le operazioni militari); scelta preferenziale per Israele.

A ciò si aggiunse la rinuncia sostanziale alla politica di cooperazione allo sviluppo (che crollò negli impegni), e il tentativo di trasformarla in politica del commercio estero. Il 3 febbraio 2010 Berlusconi tenne da premier un discorso davanti alla Knesset, il parlamento israeliano: era la prima volta che un presidente del consiglio italiano parlava davanti ai deputati israeliani a dimostrazione della svolta avvenuta.

Il messaggio era chiaro: Berlusconi aveva operato affinché tutto il centrodestra italiano si modellasse su quelli occidentali, scegliendo gli Stati Uniti e i suoi più fedeli alleati, come appunto Israele.

Un’Italia più smart

lapresse

Contestualmente le relazioni politiche con i paesi arabi vennero raffreddate rinunciando a esercitare quel ruolo mediativo e da ammortizzatore che, con alterni risultati, l’Italia aveva svolto fino ad allora.

È l’epilogo del “pacifismo” democristiano e dell’attivismo craxiano in medio oriente, che aveva vissuto gli ultimi momenti di grandezza con la vicenda di Sigonella nel 1985. Al posto di quella politica, Berlusconi inaugurava nel Mediterraneo (come poi farà in Turchia e Russia) un periodo di business commerciali pubblico-privati, nei quali erano inclusi anche i paesi arabi (soprattutto del Golfo) ma seguendo una logica non politica e tutta economica, legata ai profitti, al commercio della tecnologia, delle risorse energetiche e delle armi.

A questo ha lavorato per anni uno dei più fidati consiglieri del cavaliere, Valentino Valentini, divenuto l’uomo degli affari internazionali del premier. Il suo incardinamento all’interno della cellula diplomatica di palazzo Chigi, introduceva una novità in un settore dominato da sempre dalla Farnesina, mutandone anche in parte la vocazione.

Tutti si ricordano ancora quando Berlusconi, ministro degli esteri ad interim, durante le riunioni si sforzava di cambiare la prassi del ministero degli Esteri tentando di insegnare (come aveva fatto con successo per Forza Italia) ai diplomatici ad ammodernarsi (famosa la sua battaglia contro il panciotto) per trasformarsi in agenti commerciali di un’Italia più smart.

Nel cerchio magico del premier l’unico che sapeva davvero di politica estera era il capo della cellula diplomatica Bruno Archi, un esperto professionista, divenuto in seguito deputato e vice ministro nel governo Letta.

Euroscetticismo

LaPresse

Lo scetticismo berlusconiano sull’Europa era condiviso da importanti ministri nei vari governi berlusconiani, come gli euroscettici Antonio Martino e Giulio Tremonti. La battaglia di Berlusconi contro l’euro e le critiche a Romano Prodi che l’aveva introdotto in Italia durò per anni ed è all’origine della fake news sul “depauperamento” dell’Italia che ancora oggi i sovranisti propalano.

Paradossalmente successivamente dentro Forza Italia quelle critiche si sono ribaltate in un sostegno all’Europa altrettanto appassionato. Tuttavia la determinazione di Berlusconi per la politica commerciale estera non era un’illusione ma andava nel senso auspicato dall’imprenditoria italiana e riuscì ad aumentare le esportazioni.

Ancora oggi quell’impostazione rimane valida ed è stata pienamente integrata dalla Farnesina grazie ad una nuova generazione di diplomatici convinti dell’importanza del “marchio Italia”. Dal canto suo Adolfo Urso, che ricoprì quasi ininterrottamente la carica di vice-ministro del commercio estero nei vari governi del centrodestra, divenne un punto di riferimento sicuro per le imprese, e alla fine anche per il mondo della società civile interessata a un’estroversione per il sud del mondo in generale.

Libero mercato

ASSOCIATED PRESS

Berlusconi maturò così una sua idea di politica estera legata al mondo degli affari: secondo lui il business poteva essere utilizzato per riavvicinare gli avversari. In questo senso l’Italia berlusconiana costruì relazioni particolari con Vladimir Putin e Tayyip Erdogan, che favorirono le imprese italiane. Era l’aria del tempo: l’idea che il libero mercato globale avrebbe «fatto salire la marea e con essa tutte le barche».

Berlusconi divenne un protagonista della politica estera della fase neo-liberista e iper-personalista (il pensiero unico), innescata da Ronald Reagan e Margaret Thatcher e proseguita da George W. Bush e Tony Blair.

Frattini e Tajani

Chi interpretò per suo conto con professionalità e persistente capacità di assimilazione tale nuova fase in politica estera fu senz’altro Franco Frattini, scomparso la vigilia di Natale del 2022. Il premier lo utilizzò alla Farnesina e alla fine si rivelò l’unico punto fermo nella costruzione di una politica estera di centrodestra.

Frattini si giovò anche dell’esperienza europea acquista nell’essere stato commissario e poi vicepresidente della commissione a Bruxelles, e non è estraneo alla progressiva virata dall’euroscetticismo iniziale alla fase finale in cui invece è prevalso un pragmatico atteggiamento filo-europeo. Accanto a lui va ricordato anche il ruolo di Antonio Tajani, forse il più europeista tra i fedeli di Berlusconi, soprattutto in questi ultimi anni, fino al ruolo di ministro degli Esteri nel governo Meloni.

Un sogno incompiuto

Le relazioni personali di Silvio Berlusconi con i grandi leader mondiali sono certamente la pagina più interessante e espressiva della sua politica estera, a iniziare con il duo Bush jr e Blair con cui si vide spessissimo.

Con il presidente americano nacque un rapporto solido, tanto da permettere a Berlusconi di organizzare nel 2002 il famoso vertice Nato di Pratica di Mare. Quest’ultimo viene ricordato ancora oggi, come un mantra, come la massima realizzazione del leader in politica internazionale, un momento magico in cui la Russia e gli Stati Uniti si erano molto avvicinati. Il messaggio che si tramanda è che proseguendo su quella strada oggi il mondo sarebbe stato migliore.

La domanda dunque è: perché non fu fatto? Anche se l’intuizione di Berlusconi fu ottima, egli non aveva la forza (né l’aveva l’Italia come paese) per imporre da solo tale evoluzione, mediante cioè i soli rapporti personali.

La molto decantata politica estera delle relazioni personali (che non riguarda solo Berlusconi) non può funzionare se dietro di essa non vengono costruiti con continuità un reticolo di alleanze e un pensiero strategico. Non si fa politica estera con colpi ad effetto o sole intuizioni. A onor del vero si tratta di una carenza della seconda repubblica in generale, fatta eccezione per la politica europea di Romano Prodi che ha ancorato stabilmente l’Italia all’Europa in un momento in cui poteva ancora sganciarsi.

Il vertice Nato di Pratica di Mare del maggio 2002 era senz’altro una buona idea ma nessuno fu in grado di dargli continuità. Nemmeno lo stesso Berlusconi seppe costruirvi attorno una rete di alleanze per consolidarla. Rimanendo un colpo molto personale, la partnership Nato-Russia si dissolse presto.

Le innumerevoli visite che si scambiarono Berlusconi e Putin, non potevano riuscire a cambiare uno scenario strategico così delicato come quello tra Usa, Nato e Russia. Sarebbe stato necessario prendere molto più sul serio le sensibilità e l’orgoglio di Mosca che, dopo la caduta del muro, si era sentita umiliata e che con Putin stava cercando di riaffermarsi.

Se ciò non è stato fatto non è stata solo responsabilità di Berlusconi ovviamente, ma dimostra che la politica delle relazioni da sola non è sufficiente. Forse non sarebbe stato comunque possibile cambiare la storia, resta il fatto che quel vertice è rimasto un sogno incompiuto.

Le guerre

lapresse

Nel 2006 Berlusconi ebbe l’onore di pronunciare un discorso davanti ai due rami del Congresso Usa riuniti in seduta comune, come era precedentemente accaduto soltanto a De Gasperi, Craxi e Andreotti.

Fu un riconoscimento molto importante per il nostro paese anche se qualcosa si era ormai incrinato nel rapporto con Bush e Blair. Un dossier importante divideva i leader atlantici dal nostro premier: la guerra in medio oriente. Malgrado la sua fedeltà e le sue relazioni personali, Berlusconi non è mai stato un acceso guerrafondaio e non seguì Blair nel suo progressivo avvicinamento alle tesi americane sulle armi di distruzione di massa e sulla necessità assoluta di attaccare l’Iraq.

Dal punto di vista militare il premier italiano divenne un alleato riluttante, avvicinandosi piuttosto alla prudenza tedesca: nel 2003 resistette alla guerra in Iraq anche se alla fine la accettò per lealtà, così come non aveva voluto essere troppo coinvolto in quella d’Afghanistan.

Soprattutto, Berlusconi si oppose al conflitto del 2011 contro Mu’ammar Gheddafi, quando ormai alla Casa Bianca c’era Barack Obama. Facendo tesoro dei tentativi precedenti operati dal centrosinistra, con il leader libico Berlusconi era riuscito a stabilire una relazione complessa ma stabile (uscendo pure indenne dalle sceneggiate del rais a Roma), che aveva portato alla firma del trattato con cui Italia e Libia avrebbero dovuto girare definitivamente la pagina della colonizzazione.

Disastro libico

Berlusconi intuì che quella guerra avrebbe portato solo guai, come poi è in effetti avvenuto. Ancora una volta l’Italia non possedeva da sola la forza sufficiente per opporsi o per pesare tanto da far cambiare linea ai propri alleati ed amici. Tra l’altro con Nicolas Sarkozy, che quella guerra fortemente volle, i rapporti non erano stati mai idilliaci, mentre l’amicizia con Angela Merkel, alla fine divenuta solida, servì a poco visto l’atteggiamento pilatesco tenuto da Berlino in quella vicenda (come in altre simili riguardanti i conflitti).

Indebolito sul piano interno e isolato su quello internazionale, Berlusconi non tentò di resistere e fu ancora guerra, a dimostrazione che in politica estera le relazioni personali rappresentano condizione necessaria ma insufficiente senza una rete multilaterale e un disegno politico condiviso a sostegno. Così alla fine Berlusconi venne trascinato a fare ciò che non voleva e la relazione personale con Bush giocò solo a favore di quest’ultimo.

Una perdita di tempo

Un discorso simile può essere fatto sulla Turchia, anche se in questo caso il quadro interno era differente. Berlusconi è stato uno dei più forti sostenitori dell’adesione della Turchia all’Unione europea allo stesso modo di Romano Prodi: si tratta forse dell’unico punto in cui i due leader italiani erano d’accordo.

La relazione personali con Erdogan è stata forse una delle più forti, con risvolti addirittura familiari come il fatto di essere stato inviato come testimone alle nozze della figlia del leader turco. Tutto ciò non fu sufficiente –forse non poteva esserlo in ogni caso – a dipanare le ambiguità dei legami tra Turchia e Unione europea e tanto meno a favorire la possibilità di una futura adesione.

È noto come la Francia fosse da subito contraria e come la Germania rimase indecisa per lungo tempo a causa della presenza una forte comunità immigrata turca. Sarebbe stato necessario almeno evitare la commedia delle parti che fino ad oggi non ha permesso un atteggiamento rispettoso e veritiero tra Ankara e Bruxelles né ad evitare il miraggio di trattative pre-adesione che tutti sapevano rappresentare un’inutile perdita di tempo.

Il bilancio

Per un leader che tre volte ha presieduto il G7/G8 e ha partecipato da protagonista ai momenti più rilevanti della fase storica post-guerra fredda, si tratta di un bilancio in chiaro-scuro con un latente senso di incompiutezza, anche considerando le fragili possibilità del nostro paese. Il tutto concluso con le ultime posizioni sulla guerra in Ucraina, le dichiarazioni a favore della Russia, il lambrusco donato a Putin.

Berlusconi rappresentò certamente una reale discontinuità con la politica estera precedente, raffigurando una fase del tutto nuova e riuscì a vincere la battaglia culturale dentro il paese pur senza ottenere una ascesa dell’Italia nella gerarchia internazionale. In larga maggioranza gli italiani seguirono la svolta e la sostennero: divennero euroscettici o perlomeno eurocritici dopo essere stati tra i più forti sostenitori dell’integrazione europea. Come il loro leader sostennero (da tifosi) una politica estera più versata nel commerciale, bilaterale e meno multilaterale.

Le simpatie per le Nazioni unite svanirono. Allo stesso tempo nel paese mutò l’atteggiamento nei confronti di Israele che divenne positivo. Paradossalmente ciò avveniva proprio mentre le comunità islamiche diventavano più rilevanti a causa dell’immigrazione. La virata contagiò anche la sinistra italiana che mutò la sua propensione in favore degli arabi per un atteggiamento del tutto nuovo nei confronti dello stato ebraico. In futuro gli storici sapranno delineare la differenza tra l’apporto personale dato da Berlusconi a tale svolta e le condizioni storiche oggettive che la imposero.

© Riproduzione riservata