Angelucci elettorali, “Il Giornale” torna a Roma per il voto

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Il Giornale rimette piede a Roma. La famiglia Angelucci, proprietaria del quotidiano, lavora alla riapertura di una sede nella capitale. La location sarebbe stata già individuata: in piazza di Monte Citorio. I locali sono quelli che hanno ospitato in passato Radio Leopolda, la web radio di Italia viva. Secondo quanto risulta a Domani, gli Angelucci (padre e figlio) avrebbero già visitato l’appartamento. La scelta punta a dare più peso alla presenza in città del Giornale nell’anno della campagna