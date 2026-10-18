Angelucci elettorali, “Il Giornale” torna a Roma per il voto

La famiglia Angelucci, che detiene la proprietà, lavora alla riapertura di una sede nella capitale per il quotidiano fondato da Indro Montanelli nell’anno della campagna elettorale
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Il Giornale rimette piede a Roma. La famiglia Angelucci, proprietaria del quotidiano, lavora alla riapertura di una sede nella capitale. La location sarebbe stata già individuata: in piazza di Monte Citorio. I locali sono quelli che hanno ospitato in passato Radio Leopolda, la web radio di Italia viva. Secondo quanto risulta a Domani, gli Angelucci (padre e figlio) avrebbero già visitato l’appartamento. La scelta punta a dare più peso alla presenza in città del Giornale nell’anno della campagna